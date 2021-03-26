NBA'de baş döndüren son gün takasları!

Orlando Magic, yaptığı hamlelerle yeniden yapılanmaya gitti. Doğu Konferansı'nın sondan 2. sırasındaki Magic, takımın en skorer oyun cusundan 3'ünü (Nikola Vucevic, Evan Fournier, Aaron Gordon) takas yoluyla gönderdi.

Bu sezon kariyerinde ilk kez all-star seçilen Zach LaVine'in öncülüğünde play-off mücadelesi veren Chicago Bulls, Magic'in Karadağlı all-star pivotu Vucevic'i kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekti.





Bu sezon kariyerinin en yüksek sayı ve asist ortalamalarıyla (24,5 sayı, 11,8 ribaunt, 3,8 asist) oynayan Vucevic'in yanı sıra El-Faruk Aminu'yu da Bulls'a veren Magic, karşılığında Wendell Carter, Otto Porter ve iki 1. tur draft hakkı aldı.

19,7 sayıyla NBA kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Fournier ise iki 2. tur draft hakkına karşılık Boston Celtics'in yolunu tuttu.

Maç başına 14,6 sayı, 6,6 ribaunt ve 4,2 asist üreten Gordon da Denver Nuggets'a gitti. Takas sonucu Gordon ve Gary Clark'ı kadrosuna katan Nuggets, Gary Harris, R.J. Hampton ve 2025 ilk tur draft hakkını Magic'e verdi.

OLADİPO, HEAT FORMASI GİYECEK

Takasın son gününün bir diğer önemli hamlesini ise geçen sezonun finalisti Miami Heat yaptı.

Heat, Houston Rockets'ın all-star gardı Victor Oladipo'yu, Avery Bradley, Kelly Olynyk ve 2022 draftında seçim takası karşılığında renklerine bağladı.