NBA'de Lakers ve Bucks kazanmaya devam etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder'ı 128-99 yendi.

14 Ocak 2021 Perşembe - 10:34
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NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Lakers, deplasmanda karşılaştığı Thunder'ı 29 sayı farkla mağlup ederek, üst üste 4'üncü, bu sezon ise 10. galibiyetini elde etti.
 
Lakers'ta 26 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistle oynayan LeBron James maçın en skorer ismi olurken, Montrezl Harrell 21, Anthony Davis 18 sayı üretti.
 
Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander 17, Isaiah Roby 11, George Hill ve Alexsej Pokusevski 10'ar sayıyla oynadı.
 
- Bucks'tan art arda üçüncü galibiyet
 
Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan Detroit Pistons'a konuk olan Milwaukee Bucks, salondan 110-101 galip ayrıldı.
 
Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 22 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle "triple double" yaparak takımının üst üste üçüncü galibiyetinde önemli rol oynadı. Jrue Holiday 21, Bryn Forbes 13 sayı kaydetti.
 
Ev sahibi takımda ise Jerami Grant 22, Sviatoslav Mykhailiuk 18 sayıyla maçı tamamladı.
 
- Sonuçlar
 
Charlotte Hornets-Dallas Mavericks: 93-104
 
Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 101-110
 
New York Knicks-Brooklyn Nets: 109-116
 
Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 107-118
 
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 99-128
 
Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 111-106
 
Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 126-132
 

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