NBA'de Los Angeles Clippers, üst üste 7. kez kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder'ı 108-100 yenerek üst üste 7. galibiyetini elde etti.

25 Ocak 2021 Pazartesi - 10:53
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NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Los Angeles Clippers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 108-100 mağlup etti.
 
Clippers'ta Kawhi Leonard 34 sayı, 9 ribaunt, 8 asistle galibiyetin mimarı olurken, Serge Ibaka 17 sayı, 6 ribaunt, kenardan gelen Reggie Jackson ise 14 sayılık katkı sağladı.
 
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 23 ve George Hill'in 22 sayısı sezonun 9. mağlubiyetini önleyemedi.
 
Bucks, Antetokounmpo ile kazandı
 
Doğu Konferansı'nda oynanan karşılaşmada Milwaukee Bucks, evinde Atlanta Hawks'ı 129-115 yenerek bu sezonki 10. galibiyetine ulaştı.
 
Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 27 sayı, 14 ribaunt ile "double double" yaparken, Bobby Portis 21, Khris Middleton 19 sayıyla oynadı.
 
Hawks'ta De'Andre Hunter'ın 33 sayı, 4 asist, John Collins'in 30 sayı, 7 ribauntluk performansları yenilgiye engel olamadı.
 
Sonuçlar:
 
Indiana Pacers-Toronto Raptors: 102-107
 
Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 108-100
 
Orlando Magic-Charlotte Hornets: 104-107
 
Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 141-103
 
Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 129-115
 
San Antonio Spurs-Washington Wizards: 121-101
 
Portland Trail Blazers-New York Knicks: 116-113

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Etiketler: Los Angeles Clippers Oklahoma City Thunder
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