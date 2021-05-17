NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu

17 Mayıs 2021 Pazartesi - 13:16
Amerikan Basketbol
Ligi'nde (NBA) normal sezonun sona ermesiyle oynanacak play-off turu eşleşmeleri belli oldu.
Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:
Batı Konferansı
Utah Jazz (1) -Play-in galibi (8)
Phoenix Suns (2) -Play-in galibi (7)
Los Angeles Clippers (4) -Dallas Mavericks (5)
Denver Nuggets (3) -Portland Trail Blazers
(6)
Doğu Konferansı
Philadelphia 76ers (1) -Play-in galibi (8)
Brooklyn Nets (2) -Play-in galibi (7)
New York Knicks (4) -Atlanta Hawks (5)
Milwaukee Bucks (3) -Miami Heat (6)
2'şer takım Play-in turundan gelecek
Kendi konferanslarında ilk 6 sıraya giremeyen 4'er takım play-in turu oynayarak play-off'lara katılabilmek için mücadele edecek. Batı Konferansı'nı 7. sırada bitiren son şampiyon Los Angeles
Lakers ile sezonu 8. sırada tamamlayan Golden State Warriors play-in turunda karşılaşacak. Eşleşmenin galibi Phoenix Suns'ın rakibi olacak. Eşleşmede yenilen takım ise Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs maçının galibiyle oynayacak. Bu eşlemede üstünlüğü kuran takımın rakibi ise Utah
Jazz olacak.