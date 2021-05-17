NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu

NBA'de normal sezonun sona ermesiyle oynanacak play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

17 Mayıs 2021 Pazartesi - 13:16
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezonun sona ermesiyle oynanacak play-off turu eşleşmeleri belli oldu.
 
Eşleşmeler şöyle gerçekleşti: 
 
Batı Konferansı
 
Utah Jazz (1) -Play-in galibi (8) 
 
Phoenix Suns (2) -Play-in galibi (7)
 
Los Angeles Clippers (4) -Dallas Mavericks (5)
 
Denver Nuggets (3) -Portland Trail Blazers (6)
 
Doğu Konferansı
 
Philadelphia 76ers (1) -Play-in galibi (8)
 
Brooklyn Nets (2) -Play-in galibi (7)
 
New York Knicks (4) -Atlanta Hawks (5)
 
Milwaukee Bucks (3) -Miami Heat (6)
 
2'şer takım Play-in turundan gelecek
 
Kendi konferanslarında ilk 6 sıraya giremeyen 4'er takım play-in turu oynayarak play-off'lara katılabilmek için mücadele edecek. Batı Konferansı'nı 7. sırada bitiren son şampiyon Los Angeles Lakers ile sezonu 8. sırada tamamlayan Golden State Warriors play-in turunda karşılaşacak. Eşleşmenin galibi Phoenix Suns'ın rakibi olacak. Eşleşmede yenilen takım ise Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs maçının galibiyle oynayacak. Bu eşlemede üstünlüğü kuran takımın rakibi ise Utah Jazz olacak.

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Etiketler: nba play off
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