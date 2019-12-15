NBA'deki "Türk derbisi"nin galibi Ersan'ın takımı

Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın, Cedi Osman'ın 8 sayılık katkı yaptığı Cleveland Cavaliers'ı 125-108 yendiği maçta 11 sayı attı.

AA 15 Aralık 2019 Pazar - 10:43 | Son Güncelleme : 15 12 2019 - 11:08
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Shane Larkin... Beşiktaş Sompo Sigorta: 78 - Gaziantep Basketbol: 73 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko mücadelesinde Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da! Fenerbahçe Beko taraftarı, Anadolu Efes deplasmanına gidemeyecek! Barcelona – Panathinaikos canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncular Ersan  İlyasova ile Cedi Osman'ın karşı karşıya geldiği maçta Milwaukee Bucks, Cleveland  Cavaliers'ı 125-108 yendi. 
 
NBA'e 8 maçla devam edildi. Ersan'ın takımı Milwaukee Bucks, Cedi'nin  forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı konuk ettiği mücadeleyi kazanarak üst üste  18. galibiyetini aldı. 
 
6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Bucks'ta Giannis Antetokounmpo  29 sayı, Khris Middleton 24 sayı, 6 asistle öne çıktı. Ersan da kenardan gelerek  11 sayı, 3 ribaunt, 2 asist üretti.
 
Cavaliers'ta Kevin Porter 15, Jordan Clarkson 13 sayı kaydetti. Cedi  ise ilk 5'te başladığı müsabakayı, 8 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle tamamladı.
 
Mavericks hem Doncic'i hem de maçı kaybetti
 
Bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Dallas Mavericks'in  Sloven oyuncusu Luka Doncic, Miami Heat ile oynadıkları karşılaşmanın 2.  dakikasında bir talihsizlik yaşadı. Sağ ayak bileği burkulan 20 yaşındaki  basketbolcu, mücadeleyi terk etmek zorunda kaldı.
 
Misafir takım Heat, 112-112'lik skorla uzatmaya giden maçı 122-118  kazandı.
 
Heat'i galibiyete, 27 sayı, 7 asistle oynayan Jimmy Butler, 19 sayı, 6  ribaunt üreten Tyler Herro ve 18 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple double"  yapan Bam Adebayo taşıdı.
 
Mavericks'te Tim Hardaway 28 sayı, 5 ribaunt, Kristaps Porzingis 22  sayı, 14 ribauntla mücadele etti.
 
 
SONUÇLAR
 
Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 119-121 (Uzatmada)
 
Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 110-102
 
Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 109-106
 
Memphis Grizzlies-Washington Wizards: 128-111
 
Dallas Mavericks-Miami Heat: 118-122 (Uzatmada)
 
Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 125-108
 
Houston Rockets-Detroit Pistons: 107-115
 
Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 110-102
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Ersan İlyasova NBA Türk derbisi Cedi Osman
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Aykut Kocaman patlaması! 'Keşke dilim tutulsaydı...' Aykut Kocaman patlaması! 'Keşke dilim tutulsaydı...'
Beşiktaş'ın yediği golden sonra Sergen Yalçın...Beşiktaş'ın yediği golden sonra Sergen Yalçın... 'Kariyeri acilen bitmeli''Kariyeri acilen bitmeli' Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan sert sözlerFenerbahçe başkanı Ali Koç'tan sert sözler
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.