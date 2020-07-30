NBA geri dönüyor, heyecan Misli.com'da yaşanıyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, spora olan en belirgin etkisini NBA'de yaşanan vakalar ile göstermiş ve Utah Jazz'ın All-Star pivotu Rudy Gobert'in pozitif çıkan Covid-19 testiyle birlikte 11 Mart'ta organizasyon durdurulmuştu.

4 Haziran'da 29'a 1 oy çokluğu ile alınan karar sonucunda, Orlando'da kapalı kapılar ardında dönüşe hazırlanıyor.

Yeni formatın adı "NBA Bubble" ve bu formatta tüm oyuncular, takım ve lig yetkilileri Orlando'daki Walt Disney World'e toplanmış durumda...

Zorunlu durumlar dışında oluşturulan kamp bölgesine giriş ve çıkış yapılamıyor. NBA'in oluşturduğu bu "fanus" Florida'da yükselen koronavirüs vakalarına rağmen Orlando'da NBA takımlarının güvenli bir ortamda çalışabilmelerini sağladı.

NBA Bubble'da maçlar nasıl oynanacak ve hangi takımlar bu organizasyona katılıyor?

NBA Bubble'da karşılaşmalar 3 ayrı salonda seyircisiz olarak oynanacak. Bunun yanında takımlar da bu devasa tesisin içindeki 3 farklı otelde kalıyorlar.

NBA Bubble'da 9 Doğu, 13 Batı takımı olmak üzere toplamda 22 ekip bulunuyor. Turnuvaya Play-Off potasında yer alan ilk 8 takımla birlikte 8. sıra ile arasında en fazla 6 galibiyet fark bulunan takımlar katılmaya hak kazandı.

Doğu Konferansı

Milwaukee Bucks (53-12)

Toronto Raptors (46-18)

Boston Celtics (43-21)

Miami Heat (41-24)

Indiana Pacers (39-26)

Philadelphia 79ers (39-26)

Brooklyn Nets (30-34)

Orlando Magic (30-35)

Washington Wizards (24-40)

Batı Konferansı

Los Angeles Lakers (49-14)

Los Angeles Clippers (44-20)

Denver Nuggets (43-22)

Utah Jazz (41-23)

Oklahoma City Thunder (40-24)

Houston Rockets (40-24)

Dallas Mavericks (40-27)

Memphis Grizzlies (32-33)

Portland Trail Blazers (29-37)

New Orleans Pelicans (28-36)

Sacramento Kings (28-36)

San Antonio Spurs (27-36)

Phoenix Suns (26-39)

Hangi takımlar NBA Bubble dışında kaldı?

Doğu Konferansı'nda yer alan Charlotte Hornets (23-42), Chicago Bulls (22-43), New York Knicks (21-45), Detroit Pistons (20-46), Atlanta Hawks (20-47) ve Cleveland Cavaliers (19-46) ile Batı Konferansı'nda yer alan Minnesota Timberwolves (19-45) ve Golden State Warriors (15-50) NBA Bubble'ın dışında kaldı.

NBA Bubble'da format nasıl?

NBA Bubble'a katılan takımların her biri, Play-Off potasındaki durumlarını belirlemek adına 8'er maç oynayacaklar. Maçlar tamamlandığında 8. ile 9. sıra arasındaki galibiyet farkı 4'ten az ise 8. sıra için konferanslarda mini bir turnuva oynanacak.

Bu mini turnuvada 8. sıradaki ekibin 9. sıradaki ekibi mağlup etmesi sıralamadaki yerini garantilemesini sağlayacak.

9. sıradaki ekibin 8. sırayı alması için rakibini üst üste 2 kez mağlup etmesi gerekecek.

NBA Bubble sonrası Play-Off olacak mı? Play-Off nasıl oynanacak?

Play-Off için toplam 16 takım belirlendikten sonra büyük bir çekişme bizleri bekliyor olacak çünkü normal sezonun bu bitirilme durumunu bir kenara bırakacağız ve Play-Off maçları, geleneksel formatta oynanacak.

Play-Off'un ilk turundan finallere kadar olan bölümde klasik şekilde 7 maç üzerinden 4 galibiyete ulaşan zaferi elde etmiş olacak.

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