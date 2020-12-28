NBA tarihindeki en yüksek fark!

NBA'de Dallas Mavericks ile Los Angeles Clippers karşı karşıya gelirken basketbolseverler daha önce görülmemiş farka tanık oldu. Dallas ilk yarıyı 50 sayı farkla önde kapattı.

28 Aralık 2020 Pazartesi - 7:34
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NBA'de Dallas Mavericks ile Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı tarihte görülmemiş bir skora sahne oldu.
 
NBA tarihindeki en yüksek fark
 
Dallas Mavericks, karşılaşmada ilk yarıyı 77-27'lik skorla önde tamamladı. Yakalanan 50 sayılık fark, NBA tarihinde bir devrede elde edilen en yüksek fark oldu.
 
Luka Doncic, ilk yarıda 18 sayıyla oynadı
 
Kawhi Leonard'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Clippers, ilk yarıda görülmemiş bir skorla karşı karşıya kaldı. Dallas'ta Luka Doncic, ilk yarıda 18 sayıyla takımını taşıyan isim oldu.
 
Dallas Mavericks'in 50 sayı farkla kırdığı rekor, daha önce Golden State Warriors'a aitti. Warriors, 1991'de Sacramento Kings karşısında ilk yarıyı 47 sayı farkla 88-41 önde tamamlamıştı. Karşılaşmadan da Warriors, 153-91'lik skorla galip ayrılmıştı.
 
Dallas Mavericks, NBA'de bu sezon ilk iki maçından galibiyet çıkaramazken ilk iç saha maçına çıkan Clippers ise 2'de 2 ile bu maça gelmişti. 

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Etiketler: Dallas Mavericks Los Angeles Clippers NBA
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