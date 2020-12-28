NBA tarihindeki en yüksek fark



Luka Doncic, ilk yarıda 18 sayıyla oynadı



Kawhi Leonard'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Clippers, ilk yarıda görülmemiş bir skorla karşı karşıya kaldı. Dallas'ta Luka Doncic, ilk yarıda 18 sayıyla takımını taşıyan isim oldu.

Dallas Mavericks'in 50 sayı farkla kırdığı rekor, daha önce Golden State Warriors'a aitti. Warriors, 1991'de Sacramento Kings karşısında ilk yarıyı 47 sayı farkla 88-41 önde tamamlamıştı. Karşılaşmadan da Warriors, 153-91'lik skorla galip ayrılmıştı.

Dallas Mavericks, NBA'de bu sezon ilk iki maçından galibiyet çıkaramazken ilk iç saha maçına çıkan Clippers ise 2'de 2 ile bu maça gelmişti.