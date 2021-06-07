Ndao için 1 milyon euro'luk teklif

Yunanistan'da 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan OIympiakos transferde Türk pazarına yöneldi. Kırmızı Beyazlılar, Galatasaray 'dan Sofine Feghouli için İstanbul 'da resmi transfer görüşmelerini sürdürürken Fatih Karagümrük'ten Ndao için de girişimlere başladı.

Sport24'ün haberine göre Fatih Karagümrük'ün üst düzey yöneticisi Olympiakos'tan 1 milyon euroluk resmi teklif aldıklarını belirtti. Fatih Karagümrük, Olympiakos'tan gelen bu teklifi reddederken Ndao için en az 3-4 milyon ueorluk bir satışın gündeme gelebileceği ifade edildi.

Olympiakos'un ise Ndao için en fazla 2 milyon euroluk bir teklifte bulunabileceği aktarıldı. İki kulüp arasında transfer görüşmelerinin sürdüğü ve Ndao için orta yolun bulunacağı belirtildi.