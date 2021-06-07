Ndao için 1 milyon euro'luk teklif

Yunan devi Olympiakos Fatih Karagğmrük'ün yıldızı Ndao için 1 milyon euro'luk teklifte bulundu.

07 Haziran 2021 Pazartesi - 10:08
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Yunanistan'da 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan OIympiakos transferde Türk pazarına yöneldi. Kırmızı Beyazlılar, Galatasaray'dan Sofine Feghouli için İstanbul'da resmi transfer görüşmelerini sürdürürken Fatih Karagümrük'ten Ndao için de girişimlere başladı.
 
Sport24'ün haberine göre Fatih Karagümrük'ün üst düzey yöneticisi Olympiakos'tan 1 milyon euroluk resmi teklif aldıklarını belirtti. Fatih Karagümrük, Olympiakos'tan gelen bu teklifi reddederken Ndao için en az 3-4 milyon ueorluk bir satışın gündeme gelebileceği ifade edildi.
 
Olympiakos'un ise Ndao için en fazla 2 milyon euroluk bir teklifte bulunabileceği aktarıldı. İki kulüp arasında transfer görüşmelerinin sürdüğü ve Ndao için orta yolun bulunacağı belirtildi.
 
Fatih Karagümrük formasıyla başarılı bir sezonu geride bırakan ve Transfermarkt'a göre piyasa değeri 4.5 milyon euro olan Alassane Ndao, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplamda 40 maçta forma giydi. Ndao bu karşılaşmalarda 11 gol atarken 9 asist yaptı.

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Etiketler: ndao olympiakos
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