Ne Cornelius'tan ses geldi ne Gervinho'dan

03 Ekim 2021 Pazar - 13:26
Trabzonspor'un hücum silahlarından Gervinho, Kayserispor karşısında beklentilerin altında kaldı. 34 yaşındaki oyuncu, gol pozisyonlarına girmekte sıkıntı yaşarken, sahada kaldığı 56 dakikada rakip kaleye şut atamadı, 4 ikili mücadeleyi de kaybetti.
LUNG'U GEÇEMEDİ
Süper Lig'de son 2 maçta gol atan Andreas Cornelius, Kayserispor deplasmanında şanssız bir günündeydi.
Danimarkalı yıldız mücadelede 4 net pozisyon yakaladı. 1'inde meşin yuvarlak direkten geldi. 2'sinde rakip kaleci Lung'u aşamadı. 1'inde ise auta vurdu. Abdullah Avcı, performansından dolayı Cornelius'u övdü.