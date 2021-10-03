Ne Cornelius'tan ses geldi ne Gervinho'dan

Kayserispor maçında etkisiz gözüken Gervinho ve 4 net gol pozisyonundan yararlanamayan Cornelius bordo mavili camiayı hayal kırıklığına uğrattı.

03 Ekim 2021 Pazar - 13:26
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Trabzonspor'un hücum silahlarından Gervinho, Kayserispor karşısında beklentilerin altında kaldı. 34 yaşındaki oyuncu, gol pozisyonlarına girmekte sıkıntı yaşarken, sahada kaldığı 56 dakikada rakip kaleye şut atamadı, 4 ikili mücadeleyi de kaybetti.

LUNG'U GEÇEMEDİ



Süper Lig'de son 2 maçta gol atan Andreas Cornelius, Kayserispor deplasmanında şanssız bir günündeydi.
 
Danimarkalı yıldız mücadelede 4 net pozisyon yakaladı. 1'inde meşin yuvarlak direkten geldi. 2'sinde rakip kaleci Lung'u aşamadı. 1'inde ise auta vurdu. Abdullah Avcı, performansından dolayı Cornelius'u övdü.

 

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Etiketler: Cornelius gervinho trabzonspor
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