Ne yapsa boş! Ancelotti'den Cenk Tosun'a şok

İngiltere’de transfer penceresi dün gece geç saatlerde kapandı. Ada ekipleri uluslararası transferler için bundan böyle ocak başında açılacak ikinci transfer dönemini beklemek zorunda olacak. Ancak Premier Lig ekipleri bu ayın 16’sına kadar ülke içinde alt liglerle transferler gerçekleştirmeye devam edebilecekler.

Cenk Tosun’un uzun süreli sakatlığı henüz geçmedi. Milli futbolcu transfer dönemi sona ermeden sahalara dönebilmiş olsa, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden de bir çok ekibin kendisini transfer etmek adına girişimlerde bulunmuş olacağı değerlendirmesi yapılıyor. Everton’da kalan Cenk Tosun, önümüzdeki ay gerçekleşmesi beklenen yeniden sahalara dönüşünde kendisini çetin bir forma rekabetinin içerisinde bulacak.

Liverpool ekibi her ne kadar Moise Kean’i PSG’ye kiralamış olsa da, Cenk geri döndüğünde Calvert-Lewin ve Richarlison’un ardından takımdaki üçüncü santrfor tercihi olacak. Everton’daki sezon planlamasında yedek forvet olarak düşünüldüğü öğrenilen Cenk’in, teknik direktör Ancelotti’nin bu konudaki fikrini değiştirerek ilk 11’de yer açması için zorlu bir periyot kendisini bekliyor olacak.

Bir yıl ertelenen ve gelecek yaz oynanacak EURO2020 için de düzenli forma giyeceği bir takımda olmanın kendisi için büyük önem arz ettiği tecrübeli forvet için, Everton’da işler devre arasına kadar istediği şekilde gitmezse, ara transfer döneminde olası bir ayrılık da söz konusu olabilecek. (Milliyet)