Necip Uysal'a 3 sezon için 12 milyon TL

Beşiktaş'ta Necip Uysal’ın 2021’de bitecek sözleşmesi 2023’e kadar uzatıldı.

09 Ağustos 2020 Pazar - 9:03
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Kartal’da takım kaptanlarından Necip Uysal’ın 2021’de bitecek sözleşmesi 2023’e kadar uzatıldı. Yıllık ücreti 9 milyon lira olan 29 yaşındaki futbolcu, yönetimin talebi doğrultusunda maaşında büyük indirim yaptı.
Buna göre siyah-beyazlı kulüp, 2020-21 sezonunda Necip’e 3 milyon lira edeyecek. 2021-22’de 4 milyon lira gelir elde edecek olan deneyimli futbolcu, 2022-23’te ise 5 milyon lira kazanacak. Necip’in üç yıllık kazancı 12 milyon lira (1.4 milyon euro) olacak. Siyah-beyazlı oyuncu geride kalan sezon 1.1 milyon euro garanti ücretin yanı sıra maç başına 10 bin euro kazanmıştı.
 

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Etiketler: necip uysal beşiktaş
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