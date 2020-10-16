Neden Beşiktaş'a gelmediği ortaya çıktı

Yaz ayı transfer döneminde adı sık sık Beşiktaş ile anılan Nikola Kalinic'in neden siyah beyazlı formayı giymediği belli oldu.

16 Ekim 2020 Cuma - 10:19
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Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın en çok ihtiyaç duyduğu bölgelerin başında forvet hattı ve en çok istenen oyuncuların başında da Nikola Kalinic geliyordu. Ancak son güne kadar transferi için uğraşıldığı konuşulan Kalinic, Atletico Madrid'den İtalyan ekibi Verona'ya transfer oldu. Hakkında çok şey konuşulan Hırvat oyuncunun transfer sürecinde yaşananları, menajeri Tomislav Erceg, Fanatik Gazetesi'ne anlattı.
 
"BEŞİKTAŞ İMZA ATMADIK ÇÜNKÜ..."
 
- Kalinic'in, Beşiktaş'a transfer neden gerçekleşmedi?
 
"Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Ancak Kalinic transferinde araya başkalarını koyup, onlarla konuşmayı tercih ettiler. Sadece bir kez kulüpten bir yönetici benimle temasa geçti. Hocaları Sergen Yalçın da onu aradı ve takımda görmek istediğini söyledi. Ben bütün kulüplere saygı duyuyorum. Seçim yaparken bazı kriterleri de göz önünde bulundurmamız gerekti. Beşiktaş'ta ekonomik problemler var, bu sezona iyi başlamadılar. Aynı zamanda Avrupa'da da yoklar. Bunlar herkesin bildiği şeyler. Bu süreçte başka ülkelerden de teklifler aldık ve sonuç olarak tercihimizi Verona'dan yana kullandık. Ayrıca Beşiktaş da bu süreçte başka forvetlerle ilgilendi ancak bunun sonucunda kimseyi alamamalarına şaşırdım."
 
"RAHAT HİSSETMESİ GEREKİYORDU"
 
- Kalinic'in, Beşiktaş'la ilgili düşünceleri nelerdi?
 
"Oyuncum, Türk futbolunu yakından tanıyor. Geçmişte Türkiye'deki diğer kulüplerden de transfer teklifi almıştı. Ancak bir seçim yaparken, kendisini rahat hissetmesi gerekiyordu. Doğru bir karar verdiğini düşünüyoruz." 'Büyük paralar asla istemedik'
 
"BEŞİKTAŞ'TAN BÜYÜK PARALAR İSTEMEDİK"
 
- Beşiktaş'tan büyük paralar istediğiniz konuşuluyor?
 
"Bu haberleri ben de gördüm. Beşiktaş'tan garanti ücret, bonus ve uçak bileti gibi isteklerimiz olduğu yazıldı. Bunların hiçbiri doğru değil. Eğer bana inanmıyorsanız, aynı soruyu Beşiktaş'a da sorabilirsiniz."-
 
"VIDA OLUMSUZ BİR ŞEY SÖYLEMEDİ"
 
- Vida'nın, Kalinic'e olumsuz şeyler söylediği doğru mu?
 
"Kalinic gibi onu da iyi tanıyorum. Bu transfer sürecinde, Kalinic'i arayarak, 'Buraya gelme, paranı alamazsın' gibi bir şey asla söylemedi."
 
(Fanatik)
 

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Etiketler: kalinic beşiktaş transfer
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