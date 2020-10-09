Neden F.Bahçe'den ayrıldığı ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılacak Başakşehir'e transfer olan Hasan Ali Kaldırım'ın maaş problemi yaşadığı öğrenildi.

09 Ekim 2020 Cuma - 9:51
İLGİLİ HABERLER
Giuliano Başakşehir'de sahaya çıkamayacak! 'Fenerbahçeli yöneticiler bana kabus yaşattı' 'Geçen sene bütün kartları penaltıdan dolayı yedim' Serdar Aziz indirime gidince Fenerbahçe'de kaldı Crivelli - Vida takası son anda yattı

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerin takımdan gönderilmek istenmesindeki temel sebep sadece performans değil. Bu isimlerin aldığı yüksek ücretler de performans kadar etkili oldu.
 
Önceki dönemde transfer edilen futbolcuların maaşları ile bu dönem transfer edilen futbolcuların ücretleri arasında ciddi fark bulunuyor. Yeni transferlerin ücretleri hem daha düşük hem de başarıya endeksli...
 
Önceki dönemden gelen isimler ise garanti ücret üzerinden daha yüksek maaş alıyor. Takımda maaş dengesini korumak, performansa dayalı bir yapıya dönüştürmek için de performansı tartışmalı olan eski isimlerin gönderilmesi planlandı.
 
Bu çerçevede Frey, Mevlüt, Hasan, Mehmet Ekici, Zanka, Alper, Tolgay gibi isimler ile yollar ayrıldı. Serdar, Dirar ve Rodrigues için de benzer bir düşünce olsa da bu futbolcuların maaşlarını verecek kulüp bulunamadı.
 
(Milliyet)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: hasan ali kaldırım fenerbahçe
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş için büyük fedakarlık Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş için büyük fedakarlık
Galatasaray'da kriz! Abdürrahim Albayrak'tan istifa kararıGalatasaray'da kriz! Abdürrahim Albayrak'tan istifa kararı Bayern Münih Ozan Tufan için geliyorBayern Münih Ozan Tufan için geliyor Falcao'dan Fatih Terim'e göndermeFalcao'dan Fatih Terim'e gönderme
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.