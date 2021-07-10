Neden İspanya'ya gittiği ortaya çıktı!

Şampiyonlar Ligi için İspanya'yı tercih eden Sergen Yalçın burada ciddi ekiplerle hazırlık maçları oynayacak.

10 Temmuz 2021 Cumartesi - 10:02
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Hem maddi hem de teknik sıkıntılara rağmen dar bir kadroyla sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, yeni dönemde gözünü Şampiyonlar Ligi’ne dikti.
 
Başarılı teknik adam, Devler Ligi’ndeki güçlü takımlara kıyasla yine kısıtlı imkanlar doğrultusunda göze hoş gelen futbol oynattırmaya çalışacak. Bu nedenle kamp planlamasını Şampiyonlar Ligi’ne göre yapan Yalçın, daha güçlü takımların olduğu İspanya’yı tercih etti.
 
Pandemi nedeniyle Türk kulüpleri genel olarak bu yaz yurt dışı seçeneğini kullanmazken, siyah-beyazlı teknik adamın mümkün olabildiği kadar güçlü takımların yer aldığı turnuvaların listelenmesini istedi. Real Mallorca, Levante ve Getafe ile İspanya’da turnuvaya katılacak olan Beşiktaş’ta, daha güçlü takımların olduğu turnuvalara gitme hedefi de vardı fakat pandemi nedeniyle bu amaca ulaşılamadı.
 
Öte yandan Devler Ligi’nde ilk olarak gruptan çıkmayı hedefe koyan Sergen Yalçın, bunun için önce Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier transferlerinin acil bir şekilde yönetimden bitirilmesini istedi. (Skorer)

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Etiketler: sergen yalçın beşiktaş
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