Neden kırmızı kart gördüğünü açıkladı! 'Hakeme dedim ki...'

"Oyuncularım sisteme ve taktiğe göre mücadele ediyor. Oyun olarak ligin 5-6 takımından biriyiz ama puan olarak o seviyede değiliz. Yaşanan sakatlıklar, hastalıklar zor duruma soktu bizi.

Antrenörlük hayatımda ilk kez kırmızı kart gördüm. Hocam niye takdir haklarınızı bu kadar rakip takımdan kullanıyorsunuz? Oyuncularımı niye bu kadar baskı altında bırakıyorsunuz?. Bizim de emeklerimiz var, yazık günah, bu ağır oldu, yazıklar olsun' dedim, söylediğim bu. Bunun üstüne bana kırmızı kart gösterdiler. Bu kadar hastalık ve sakatlıkla mücadele ediyoruz, bunu söyleyemeyecek miyiz? Biz de insanız."