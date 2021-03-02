Neden yedek kaldığı ortaya çıktı

Galatasaray'da sezonun flaş ismi olan Taylan Antalyalı'nın Kasımpaşa , Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında yedek kalması kafaları karıştırdı. Fatih Terim 'in bu maçlarda Etebo'yu tercih etmesi birçok iddiayı da gündeme taşıdı.

"TERİM BİLEREK YEDEK BIRAKIYOR" YORUMLARI YAPILDI

Bazı kesimler genç yıldızın form durumundan dolayı Fatih Terim'in böyle bir karar aldığını belirtirken, bazı kesimler "Terim ayakları yere bassın diye yedek bırakıyor" yorumlarını yaptı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ancak genç yıldızla ilgili gerçek ortaya çıktı. Taylan'ın şu an pubis sakatlığı yaşadığı, sakatlığın başlangıç evresinde olmasından dolayı az süre verilerek riske edilmediği belirlendi. Sürekli kontrol altında tutulan Taylan'ın sağlık kurulundan olumlu rapor gelmesi durumunda yeniden 11'e döneceği ifade ediliyor.

Pubis futbolcular için en tehlikeli ve en sinsi sakatlıklardan birisi olarak kabul ediliyor. Kasık bölgesinde görülen aşırı zorlamaya dayalı sakatlıklarından biri olan pubiste uyluk iç yan kaslarının kasığa yapıştığı bölgede ağrı ile sakatlık hissedilir.