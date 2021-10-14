Nelsson'dan Fatih Terim itirafı!

Galatasaray'ın sezon başında Kopenhag'dan kadrosuna kattığı Victor Nelsson, sarı-kırmızılı takımda yaşadıklarıyla ilgili konuştu. beIN Sports'a konuk olan genç savunmacının açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Galatasaray'a transfer olmamı sağlayan en önemli etken büyük bir takım olmasıydı. Bana teklif yapıldığı zaman ilk aklıma gelen şey büyük taraftarın olması."

"TERİM BİR BABA GİBİ"

"Fatih Terim, benim için bir baba gibi. Bizlerden beklentisi çok fazla. Ben de o beklentisini en iyi şekilde karşılamaya çalışıyorum."

"EN ÇOK ÇILDIRTAN ŞEY TRAFİK OLDU"

"İstanbul trafiği gibi bir şey hayatımda görmedim. Beni en çok şaşırtan ve çıldırtan şey trafik oldu."

"KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUM"

"Umarım sezon sonunda taraftarımızla bir araya gelip Süper Lig şampiyonluğu kutlayacağız. Lazio ve Marsilya 'ya karşı iyi oynuyoruz. Grupta lideriz ve lider çıkmalıyız. Galatasaray ile kupalar kazanmak istiyorum. Buna Avrupa kupaları da dahil. Geçmişte UEFA Kupası'nın kazanılması çok güzel bir hikaye. Bu tür başarıları İstanbul 'a tekrar geri getirip, yaşatmamız gerekiyor."

"LİDERLİK YAPMAYI SEVİYORUM"