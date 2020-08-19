Neymar'dan büyük hata! Finali kaçırabilir...

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar ise maç sonu hayatının en büyük hatalarından birini yapmış olabilir.

19 Ağustos 2020 Çarşamba - 7:28
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PSG, Leipzig karşısında hiç zorlanmadan adını Şampiyonlar Ligi finaline yazıdırdı. Maç sonu Alman ekibinin sol beki Marcel Halstenberg ile forma değiştiren Neymar ise belkide kariyerinin en büyük hatasına imza attı. 
 
1 maç ceza ve 12 gün karantina gelebilir
 
Bilindiği üzere UEFA'nın KOVİD-19 sebebiyle değiştirdiği sağlık kuralları çerçevesinde oyuncuların forma değiştirmesi yasak. Bu kuralı ihlal eden futbolculara ise 1 maç ceza verilebiliyor ve 12 gün karantina uygulaması yapılabiliyor.
 
Dolayısıyla Neymar takımı ve kendisi için çok önemli bir maç olan Lizbon'daki Bayern Münih finalini kaçırabilir! 
 
 
 

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