Nice - Marsilya maçında büyük olaylar çıktı! Taraftar sahaya indi

Fransa Ligue 1'in üçüncü hafta mücadelesinde Cengiz'in 11'de başladığı maçta Marsilya, Nice'e konuk oldu. Maçın 74. dakikasında taraftarlar sahaya girdi. Oyun dururken futbolcular soyunma odasına gitti. Hakemin kararı bekleniyor.

23 Ağustos 2021 Pazartesi - 0:10
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Fransa Ligue 1'in üçüncü haftasında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Nice'e konuk olurken ev sahibi takım taraftarları sahaya indi ve oyun durdu.
 
Nice ile Marsilya'nın karşılaştığı maçın ikinci yarısında büyük olaylar çıktı.
 
Müsabakanın 74. dakikasında Marsilya'da Payet'in kendisine atılan şişeyi tribünlere geri fırlatmasının ardından Nice taraftarı sahaya indi.
 
Büyük güvenlik zaafiyetinin yaşandığı maçta iki takım da soyunma odasına gitti.
 
Milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in de sahada olduğu karşılaşma durduğu sırada Nice'in 1-0 üstünlüğü bulunuyordu.

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