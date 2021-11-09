Nihat Kahveci Alex de Souza bombasını patlattı ama...

Fenerbahçe'deki kötü gidişata bir türlü dur diyemeyen Vitor Pereira'nın geleceği merak konusu. Eski milli futbolcu ve yorumcusu Nihat Kahveci Süper Lig'de yaşanan son gelişmeleri aktardı.

"TARAFTARLAR BİRBİRLERİNE BAKIYOR"

"Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktalı taraftarlar birbirlerinin aldığı puana bakarak kendi takımlarını eleştirmiyorlar. Fenerbahçeliler benim 20 puanım var, Galatasaray 'ın 21 puanı var. Bir de derbi oynayacağım diyor. Beşiktaş lılar da Şampiyonlar Ligi oynuyoruz çok sakatlık var, 1 puan var Galatasaray'la aramızda diyor. Bu camialar birbirlerinin aldığı puanlara bakarlar"

"PEREIRA'NIN DERBİYE ÇIKMASI MUHTEMEL"



"Vitor Pereira Galatasaray derbisinde takımın başında olacak mı bilmiyoruz daha. Fenerbahçe için sezon başında hoca bulmak nasıl zorsa, şimdi de yerine gelecek hoca bulmak zor. Oyun olarak iyi başlamasa da skor olarak iyi sonuçlar almış bir Pereira kredisini tüketti. Kolay bir alternatif de yok. Derbiye çıkma ihtimalini yüksek görüyorum."

"PEREIRA ŞAMPİYON OLSA ONA GÖRE YORUM OLUR"



"Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 20, Galatasaray'ın 21 puanı var. Neden Fenerbahçe'yi konuşuyoruz diye mesajlar geliyor. Sergen Yalçın Beşiktaş tarihinin en önemli şampiyonluğunu kazandı bana göre. O zorluklara rağmen, kadronun içinden tavşanları çıkardı ve şampiyon yaptı. Bir de yanına Türkiye kupası koydu. Fatih hocanın 8 şampiyonluğu var. Pereira geçen sene şampiyon olsa geçen sezon mesela, eleştiri de ona göre olur."

"SENİN HER ŞEYİN TARTIŞILIYOR"



"Sen buraya şampiyon yap takımı diye geldin. Kadron da çok iyi. Sistemin, seçimlerin her şeyin tartışılıyor senin. Son maçın yarım saati ne oynadı Fenerbahçe? Sağ bekte Pelkas'ı gördük, arkası dörtlüye döndü. Çataldan dönen top var. Enteresan bir şeyler yaptı. İnsanlara bakın hangi sistem oynuyor diye gösteriyor gibi yaptı"

"BEN OLSAM BU KADROYLA DERBİYE ÇIKARIM"



"Esasında çok kolay yapabileceği bir şey var. Takip etmiyorum kamuoyunu dese de takip ediyor çünkü bazı laflarıyla cevap veriyor zaten konuşunca. Fenerbahçe kaliteli oyuncularla oynamalı diye bir beklenti var. Galatasaray maçında ne olacak mesela? Ben Pereira'yım. Berke kalede, Nazım, Kim, Szalai, Novak 4'lü. Ortada Sosa - İrfan. Mesut serbest. Pelkas solda, sağa Ferdi ya da Samuel'i. En önde de Valencia iyi mi, ya da Berisha koy bak bitti. Sonra bak, herkesin istediği oynuyor dimi. Otur kenarda rahat rahat maçtan sonra kalitelileri oynattım, skor yine gelmedi de. Bunu yapmadı bugüne kadar."

"7 YILDIR HEP AYNI ŞEYLER YAŞANIYOR"



"Geçen sezon Kapadokya'dayım, sosyal medyadan takip ediyorum Caner, Gökhan açıklanıyor, Sosa açıklanıyor, Novak, Pelkas dedim ne oluyor? Nasıl bir kadro kuruluyor dedim. O anda umutlanıyorsun. Trabzon spor'un en iyi oyuncularını alıyorsun mesela. Sosa takımın beyni, Novak her sezon 8 gol atıyordu. Bu moralle lige giriyor, şöyle bir başlıyor, yine beklenen oyun yok. 7 yıldır hep aynı şeyleri yaşıyor gibi geliyor bana"

"B PLANI OLMALI"



"Bu aşamada yeni teknik direktör de bulmak zor, toplantılar görüşmeler oluyordur. Bu sezon da geç kalırlarsa bu sezon da yanabilir diye düşünüyorum. Ali Koç'un bence Pereira'yla başladığında bile B planı olmalıdır. Tüm takımlar için geçerli."

"ALEX İÇİN ÇOK ERKEN"



"Alex de Souza heykeli dikilmiş, Fenerbahçe tarihinin en önemli oyuncularından. Saha içi ve dışında çok sevilen bir isim. Ben şahsen Alex de Souza için daha erken derim."

"FARIOLI OYUNCULARINA ÖZGÜRLÜK VERİYOR"



"Karagümrük bu saatten sonra ne ilk 5'e girer, ne de son 5'e girer. Ortalarda keyifli bir takım olarak kalmaya devam eder. Topa sahip olmaya çalışan takımlara karşı oynamak zordur. Çünkü geriden oyun kuran ve ısrar eden, kaptırsa bile aynı oyunda ısrar eden bir teknik direktör olan Farioli oyuncularına özgürlük veriyor. İlerleyen yıllarda ne olur bilmiyorum. Süleyman Hurma çok iyi biliyor işini ve çok iyi transferler de yapıyor. Eğer topu kapamazsan sürekli koştururlar topun peşinden"

"YAŞAYINCA 'BİZ FUTBOLCU DEĞİLİZ' DİYORSUN"



"Topun peşinden koşmayı da en çok yaşayanlardan biriyimdir. 7 sene Nou Camp'ta Barcelona 'ya karşı oynadık. Sürekli topun peşinden koşup soyunma odasına girdiğimiz zaman 'Biz futbolcu falan değiliz' diyorsun. O çok kötü bir duygu. Karagümrük bunu iyi yapıyor ama bazen işte topu kaptırıp golü de yiyebiliyor. Hocanın bunu ısrarla istemesi önemli. Hocanın da ismi başka takımlarla anılıyor."

FARIOLI - FENERBAHÇE YORUMU



"Farioli'nin adının Fenerbahçe ile aılmasının avantajları da dezavantajları var. Avantajı Fenerbahçe'nin daha kaliteli oyuncuları var. İstediği sistemi oynayabilir. Szalai'nin Kim'in ayağı temiz. Bunlar tamam. Dezavantajı da büyük takımda şampiyonluk yarışı var. Basın ilişkisi, futbolcuyla ilişki, diğer camialarla ilişkiler, baskıyı kaldırma gibi konularda deneyimsiz. Karagümrük'te kaptırıp golü yersin, büyük takımda kaptırıp golü yersen göze batarsın mesela"

"TRABZON, 3 BÜYÜKLER AVRUPA'DA DİYE LİDER DEMEM"

