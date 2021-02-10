Nihat Kahveci'den flaş Emre Belözoğlu iddiası!

Ünlü futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Başakşehir maçından sonra Emre Belözoğlu'na 'Sahaya in" dedi.

10 Şubat 2021 Çarşamba - 14:55
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Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a karşı aldığı yenilgi sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda da Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak kupaya veda ett. Sarı lacivertli takımda Teknik Direktör Erol Bulut eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
 
Sportif Direktör Emre Belözoğlu da karşılaşmayı Selçuk Şahin'le birlikte tribünde takip etti. 42. dakikada Fernandes'in golü ve ardından Lemos'un gördüğü kırmızı kartın ardından morali bozulan Emre Belözoğlu, düşünceli görüntüsüyle dikkat çekti.

 
Fenerbahçe'nin Başakşehir'e mağlup olduğu maçın ardından Beşiktaş ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Nihat Kahveci, sosyal medya hesabında sarı lacivertlilerin kötü oyununu değerlendirdi. Fenerbahçe'nin oynadığı futbolun yetersiz olduğunu ifade eden Kahveci, çarpıcı iddialarda bulundu. Sarı lacivertlilerin bu sezon şampiyon olsa dahi Erol Bulut ile yola devam etmeyeceğini ifade eden Kahveci, Emre Belözoğlu'nun radikal kararlar alacağını belirtti.
 
Nihat Kahveci, arkadaşı Emre Belözoğlu'na seslenerek 'İn sahaya derim, bundan kötüsü olmaz' ifadelerini kullandı.
 
Fenerbahçenin Başakşehir yenilgisi sonrası Nihat Kahvecinin Emre Belözoğlu iddiası Kahveci'nin sözleri şöyle;
 
- Emre Belözoğlu yerinde olmak istemezdim. Görevini yap bu futbolu izle misali. Çok üzgündür.
 
- Turu geçse de Sevgili Erol Bulut bilemiyorum kaç Fenerbahçe taraftarını memnun eder.
 
- Harun hata yapmaya çıkmış gibi oynadı. Szalai ‘ye ayak uyduramadılar

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Etiketler: nihat kahveci emre belözoğlu fenerbahçe
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