Nihat Kahveci'nin Erol Bulut yorumu deprem etkisi yarattı

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden sonra Erol Bulut'u istifaya davet etti.

22 Mart 2021 Pazartesi - 10:35
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Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, 1-1 beraberlikle sona eren Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından Tivibuspor'da değerlendirmelerde bulundu.
 
İşte Kahveci'nin açıklamaları:
 
"Her hafta, 'Kazanırsa devam eder, kaybederse gider' konuşulursa, bu bence sıkıntıdır. Bunun netleşmesi lazım. Ben Erol Bulut olsam, bugün istifa etmiştim. Kimsenin yararına değil. Ozan, bu kadronun en değerli oyuncularından biri. Ozan'ı kazanmak lazım ama sanki biraz kilolu gördüm. Topa böyle vuruyorsa, kilolu Ozan da konuşulmaz. İsyan eden futbolcular önemli.
 
"Altay'a maşallah diyorum"
 
Altay, Caner, Ozan ve Szalai isyan ediyor. Caner'i neden kadroya almadık diye düşünmeleri gerekiyor. Bir teknik direktör, oyuncuyu sevmek zorunda değil; oyuncu da, hocayı sevmek zorunda değil. Bireysel tartışmalar camianın önüne geçmemeli. Altay'ı artık çok konuşmak istemiyorum. Maşallah diyorum. Muhteşem bir kaleci kazandık. Her takımda da oynar, inanılmaz. Bugün bir kazanan vardı. Fenerbahçe kazanamadı, Beşiktaş kazanamadı, Erol Bulut kazandı."

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Etiketler: erol bulut nihat kahveci
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