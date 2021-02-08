Nihat Özdemir'den derbi ve tribün açıklaması: Soruşturma başlattık

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe - Galatasaray maçıyla ilgili konuştu. Özdemir, "İnsanlar stada geliyor küfür ediyor. Ayıp değil mi! Derbide yaşananlarla ilgili elimizde temsilci raporları var. Sorumluluları Pazartesi günü Disiplin Kurulu'na sevk edeceğiz" dedi.

08 Şubat 2021 Pazartesi - 0:00
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TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe - Galatasaray maçıyla ilgili A Spor'a konuştu.
 
"Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde Covid-19 aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama derbiye özel deneme amaçlıydı. Ancak maçta yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tekrarlamayacağız. İnsanlara stada geliyor ama küfür ediyorlar."
 
"İnsanlar stada geliyor küfür ediyor. Ayıp değil mi! Derbide yaşananlarla ilgili elimizde temsilci raporları var. Sorumluluları Pazartesi günü Disiplin Kurulu'na sevk edeceğiz. İster kulüp olsun, isterse şahıs olsun ceza vermekten asla çekinmeyeceğiz."

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