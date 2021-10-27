Nihat Özdemir'den flaş yayın ihalesi açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir, BAL ve SAL ile Kadınlar futbol liglerinin ay sonu itibariyle başlayacağını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"Pandemi başladığında ilk hafta biz futbolu oynattık. Büyük bir cesaretle oynattık. Bugün bakıyorum ki biz büyük bir cesaret göstermişiz gerçekten. 11 Mart'ta futbolu durdurduk. Daha sonra kalan 8 haftayı, seyircisiz oynama kararı alarak oynanmasına karar verdik. Kimsenin cesaret edemediği bir dönemde yine. Sonraki sezona da seyircisiz oynama kararı aldık."

"2020-2021 sezonunu da seyircisiz oynama kararıyla tamamladık. Bu sezon da tribünlerimiz yüzde 50, localarımızı yüzde 100 olarak oynatmaya devam ediyoruz. Çok yakında zannediyorum ki %100 kapasite ile stadyumlara girişi açacağız. Benim en çok önemsediğim şeylerden biri de 12 yaş altına biliyorsunuz giriş yasak idi, onu da kaldıracağız kısmetse."

"Bu ay sonu itibariyle de amatör ve kadın liglerimize de başlayacağız. Hedefimiz stadyumlarımızı yüzde 100 kapasiteye açmak."

"Yayın ihalesini aralık-ocak aylarında sonuçlandıracağız."

"Takım harcama limitlerinin 3. sezonunu yaşıyoruz. Kulüplerimizin hemen hepsi 2019-2020'yi yüzde 30 ile tamamladı. Geçen sezon da yüzde 15'e çektik. Bunu da yaptılar. Şimdi onları inceliyoruz. Geçip geçmedikleri belli olacak."

"Bu seneye mahsus olmak üzere kulüplere yüzde 25 olarak harcama limitlerini aşabilirsiniz dedik. Sadece Avrupa 'da mücadele eden takımlarımızın Avrupa gelirlerinin de 3'te 2'sini limitlerini eklemesine müsaade ettik."

"İnşallah ümidimiz Katar 'daki Dünya Kupası için play-off oynamak. Önümüzdeki 2 maçı alırsak, Norveç'in de puan kaybı olursa inşallah play-off oynama şansımız doğacak."

Zor bir süreç ama hedefimiz ilk kademede play-off oynamak. Yeni hocamız Stefan Kuntz ile iddiamız devam ediyor. Play-off sistemi de kolay değil ancak inşallah oradan çıkarız."

"2.5 yıldır görevdeyiz. Geldiğimizden beri kimsenin yapmadığı kadar toplantı yaptık. Kulüplerimizle ortak çözümler bularak yola devam ediyoruz."

"Kulüpler Birliği ile TFF olarak aramızda bir çalışma grubu kurduk. 5 kişilik bir ekibimiz var. MHK'de hakem sisteminin nasıl geliştirileceğiyle ilgili (hakem atamaları) çalışmalara başladı. 1-2 gün içinde yeni MHK başkanımız açıklanacak."

"Bu yıl 8+3 olarak devam ediyor yabancı kuralı. Neden geldi bu? Süper Lig'de 8-9 takımın ilk 11'inde hepsi yabancı olarak çıktığı çok maç oldu. Biz kulüplerimize altyapıya önem vermelerini istedik. Bakın şimdi kulüpler altyapıdan oyuncu oynatıyor. Fenerbahçe'de bunu gördük. Galatasaray 'da Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş 'ta Rıdvan Yılmaz yetişti. Trabzonspor da aynı şekil. Biz bu kuralı getirmeseydik, eskisi gibi devam ederdi. 6+5'e kadar düşürmede kararlıyız."

"Kadın futbol takımının ilk ateşini Beşiktaş yaptı. Teşekkür etmek gerekiyor. FIFA'nın futbol bütçesinin 1 milyar dolarını kadın futboluna ayırdığını gördük. Biz de TFF olarak Kadın Ligi'ni oynatma kararı aldık. Ve Beşiktaş şampiyon oldu."