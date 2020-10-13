Nihat Özdemir'e semt pazarı şoku

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Yusufeli Barajı'nı incelemek ve birtakım ziyaretlerde bulunmak için Artvin'e giden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, semt pazarını gezerken Trabzonsporlu bir taraftarın sitemine maruz kaldı. Pazarda karşılaştığı vatandaşlarla selamlaşan Başkan Özdemir'e, bordo-mavili forma giyen bir futbolsever, "Başkanım, Trabzonspor'un hakkı yıllardır yeniyor, bu insanlara yazık. Hakemlere el atın, Allah da size el atsın" diyerek sitemle karışık istekte bulundu. Özdemir ise ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi.

(Sabah)