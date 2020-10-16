Nihayet aradığı çift stoperi buldu

Trabzonspor'da tecrübeli teknik direktör Eddie Newton Vitor Hugo ve Edgar le'yi stoper hattında oynatacak.

16 Ekim 2020 Cuma - 9:26
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Transferin son gününde Trabzonspor'a gelen Vitor Hugo ile geçen sezonu Feyenoord'da kiralık olarak geçiren Edgar Ie artık defansın göbeğinde yan yana oynayacak. Bordo-mavililerin geçen sezondan beri en çok eleştirilen bölgesi olan defansın göbeğine aranılan ikiliyi bulduğuna inanan teknik direktör Newton'ın bu iki ismi artık değiştirmesi beklenmiyor. Yarın oynanacak Başakşehir maçıyla birlikte stoperde Vitor Hugo ve Edgar Ie'ye görev verecek olan Newton, takımın geri kalanını da bu iskelet üzerinden şekillendirecek. İngiliz teknik adamın, kale ve savunma konusundaki kararlarını net şekilde verdiği ancak orta saha ile hücumda ise henüz arayışının bitmediği belirtildi.
 
TESİSLER VE STAT BAKIMA ALINDI
 
TRABZONSPOR'DA son dönemde saha zeminin kötü oluşu nedeniyle gelen eleştiriler ve yaşanan sakatlıkların bunlara bağlı olduğu iddiası üzerine harekete geçen bordo-mavili yönetim, çimleri bakıma aldırdı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki sahalarda gerçekleşen kademeli bakım sonrası stadyuma da aynı işlem uygulandı. Yarın Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada stadyum zemininin eskiye oranla çok daha iyi gözükmesi hedefleniyor.
 
(Sabah)
 

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Etiketler: vitor hugo edgar le trabzonspor
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