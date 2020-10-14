Nihayet Emre Akbaba

24 Temmuz’da Antalyaspor’la oynanan maçta sakatlanan Emre Akbaba görev verilmesi halinde Alanyaspor karşısında sahada olacak.

14 Ekim 2020 Çarşamba - 10:43
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Sarı-Kırmızılılar’a 2 yıl önce Aytemiz Alanyaspor’dan kazandırılan Emre Akbaba, Cim Bom’daki kariyerinde performansından çok yaşadığı sakatlıklarla konuşulmuştu. Başarılı orta saha oyuncusunun, ilk olarak 28 Eylül’de ayak tarak kemiği kırılmış ve tam 130 gün takımından ayrı kalmıştı.
 
Bu sorununu atlatması sonrasında bu kez 11 Mayıs 2019’da kaval ile adale kemiğinden sakatlanan ve 190 gün daha bu sorunla boğuşan Emre, bu yıl da kâbus yaşamaya devam etti. 24 Temmuz’da Antalyaspor’la oynanan mücadelede adale sakatlığı yaşayan ve yaklaşık 80 gün takımından ayrı kalan 28 yaşındaki futbolcu, bu sorunu da geride bıraktı.
 
Kondisyoner eşliğinde çalıştı
 
Bir süredir ABD’li kondisyoner Scott Piri yönetiminde ekstra çalışmalar yapan tecrübeli orta saha oyuncusunun, göreve hazır olduğu bildirildi. Orta sahada ofansif anlamda yaratıcı oyuncu eksikliği yaşayan teknik direktör Fatih Terim’in, sakatlıktan yeni kurtulan Emre Akbaba’ya pazartesi günü Alanyaspor’la oynanacak maçta şans vermeyi düşündüğü bildirildi.
 
(Fanatik)

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Etiketler: emre akbaba galatasaray
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