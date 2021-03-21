Nihayet Enes Ünal!

Getafe'de şansız bir sezon geçiren Enes Ünal şeytanın bacağını kırdı.

21 Mart 2021 Pazar - 18:30
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İspanya La Liga'da 28. hafta karşılaşmasında Getafe, Elche'yi konuk etti.
 
Coliseum Alfonso Perez Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
 
Konuk ekibin golünü 20. dakikada Milla attı. Getafe'nin golünü ise 61. dakikada milli futbolcumuz Enes Ünal kaydetti.
 
Getafe'de Angel, 84. dakikada penaltı kaçırdı ve öne geçme fırsatını geri tepti.
 
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Enes Ünal, 86. dakikada Poveda'ya bıraktı.
 
Bu sonucun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Getafe, 29 puanla 14. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Elche ise 25 puanla 17. sırada yer buldu.
 
Getafe, gelecek hafta Osasuna deplasmanına konuk olacak. Elche ise Real Betis'i ağırlayacak.

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Etiketler: enes ünal getafe
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