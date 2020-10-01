Nikola Kalinic Beşiktaş için hafta sonu İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş, Aboubakar transferinin ardından Nikola Kalinic'i de bitiriyor. Atletico Madrid forması giyen Hırvat golcü Beşiktaş için İstanbul'a geliyor.

01 Ekim 2020 Perşembe - 10:11 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 10:37
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Beşiktaş yönetimi, Atletico Madrid'in Hırvat golcüsü Nikola Kalinic konusunda son düzlüğe girdi. Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala 32 yaşındaki golcüyü takımına kazandırmak için yoğun çaba sarf eden Siyah-Beyazlılar, başarılı futbolcuyu bu hafta sonuna kadar İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
 
HAFTA SONUNDA GELECEK
 
Beşiktaş yönetiminin yaptığı bonuslarla birlikte senelik 3 milyon euro'luk teklif için 'Hepsi garanti ve banka teminatı' şartı koşan Hırvat oyuncu ikna edildi. Kalinic'in transfer döneminin sona erdiği haftada Atletico Madrid'le bağını koparıp Beşiktaş'a gelmek için geri sayıma geçtiği ve hafta sonuna kadar İstanbul'da olacağı ifade edildi. 
 
 


Geçtiğimiz sezon Roma'ya kiralanan ancak Serie A'da da sadece 15 maçta forma şansı bulabilen Kalinic; 5 gol atıp, 1 asist yaptı. Kariyerinde 431 resmi maça çıkan Kalinic 150 gol atarken, 46 da asist yaptı. Hırvatistan Milli Takımı ile 42 maça çıkan yıldız golcü 15 gol kaydetti. (Fotomaç)

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Etiketler: Beşiktaş transfer haberleri Beşiktaş transfer Nikola Kalinic
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