Nordfeldt fırtınası! 2 penaltı birden çıkardı

Gençlerbirliği-Erzurumspor maçında kurtardığı penaltılarla ayakta alkışlanan tecrübeli kaleci Nordfeldt takdir topladı.

07 Nisan 2021 Çarşamba - 17:27
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği sahasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.
 
Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile devam ederken BB Erzurumspor penaltı kazandı.
 
Topun başına geçen Aatif kaleci Nordfeldt'i geçemedi. Dönen topu Cenk Ahmet ağlarla buluşturdu fakat Suat Arslanboğa bu pozisyondan sonra VAR'a gitti.
 
GOL İPTAL EDİLDİ
 
Hakem Arslanboğa, Cenk Ahmet'in ceza sahasına penaltı vuruşu kullanılmadan önce girdiğine hükmederek penaltıyı tekrarlattı.
 
NORDFELDT YİNE KURTARDI
 
Topun başına geçen BB Erzurumspor'un tecrübeli futbolcusu Aatif, Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt'i yine geçemedi.
 
Hakem 3. kez penaltıyı tekrar ettirme kararı almıştı, VAR uyarısı sonrası kararı iptal etti. (Fotomac)

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Etiketler: Nordfeldt gençlerbirliği erzurumspor
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