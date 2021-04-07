Nordfeldt fırtınası! 2 penaltı birden çıkardı

07 Nisan 2021 Çarşamba - 17:27
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği sahasında BB Erzurumspor
ile karşı karşıya geldi.
Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile devam ederken BB Erzurumspor penaltı kazandı.
Topun başına geçen Aatif kaleci Nordfeldt'i geçemedi. Dönen topu Cenk Ahmet ağlarla buluşturdu fakat Suat Arslanboğa
bu pozisyondan sonra VAR'a gitti.
GOL İPTAL EDİLDİ
Hakem Arslanboğa, Cenk Ahmet'in ceza sahasına penaltı vuruşu kullanılmadan önce girdiğine hükmederek penaltıyı tekrarlattı.
NORDFELDT YİNE KURTARDI
Topun başına geçen BB Erzurumspor'un tecrübeli futbolcusu Aatif, Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt'i yine geçemedi.
Hakem 3. kez penaltıyı tekrar ettirme kararı almıştı, VAR uyarısı sonrası kararı iptal etti. (Fotomac)