Norveç'in Türkiye kadrosu açıklandı! Sörloth...

Norveç Milli Takım Teknik Direktörü Stale Solbakken, 8 ve 11 Ekim'de oynayacakları maçlarla ilgili olarak "kadromuz çok daha güçlü olabilirdi ancak bazı oyuncularımızı sakatlık nedeniyle oynatamıyoruz. Yine de Erling kadromuzda yer alıyor ve bu da umutları yükseltiyor. Andre Hansen ve Alexander Sörloth'un da aramızda olmasını isteridk. Sander Berge yakında geri dönecek ancak rehabilitasyon süreci devam ediyor. Elimizde de iyi kadromuz var. Büyük liglerde oynayan iyi oyunculara sahibiz." açıklamasını yaptı.