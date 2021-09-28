Norveç'in Türkiye kadrosu açıklandı! Sörloth...

Türkiye ve Karadağ ile son derece kritik maçlara çıkacak olan Norveç'in kadrosu açıklandı.

28 Eylül 2021 Salı - 14:24
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Norveç'in Türkiye ve Karadağ ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı.
 
Norveç'in kadrosunda sakatlığı bulunan Alexander Sörloth yer almadı. Adana Demirsporlu Jonas Svensson da kadroda yer alan isimlerden biri oldu.
 
Norveç Milli Takım Teknik Direktörü Stale Solbakken, 8 ve 11 Ekim'de oynayacakları maçlarla ilgili olarak "kadromuz çok daha güçlü olabilirdi ancak bazı oyuncularımızı sakatlık nedeniyle oynatamıyoruz. Yine de Erling kadromuzda yer alıyor ve bu da umutları yükseltiyor. Andre Hansen ve Alexander Sörloth'un da aramızda olmasını isteridk. Sander Berge yakında geri dönecek ancak rehabilitasyon süreci devam ediyor. Elimizde de iyi kadromuz var. Büyük liglerde oynayan iyi oyunculara sahibiz." açıklamasını yaptı.

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Etiketler: norveç sörloth
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