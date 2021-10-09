Norveç maçından sonra Hamit Altıntop'tan flaş açıklama! 'Ben yaparım...'

Hamit Altıntop'un açıklamaları şu şekilde:

Kısa vadeli hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Bu yolda ilk sınavımızda maalesef berabere kalabildik. Letonya 'da kazanıp şansımızı korumak istiyoruz. Buradaki oyunu daha ileri taşımak istiyoruz.

Ne kadar sabırsız olduğumuzu biliyoruz. Herkesin söz ettiği gibi dünkü Norveç takımını örnek almamız lazım. O kadar eksikleri olmasına rağmen oyuna yeni dahil olan oyuncularla takım halinda nasıl oynadıklarını, hocalarının beklentilerini nasıl karşıladıklarını gördük. Biz de bir sistem oluşturmak, ekol olmak, bilimi ve eğitim i ön plana almak, havuzu büyütmek istiyoruz. Bunu yapabileceğimize inanıyoruz. 'Hamit Altıntop ve yeni hoca geldi, bakalım yapabilecekler mi?' demekle olmaz. Bunu hep beraber yapmalıyız. Kimse 'Ben yaparım, ben çözerim' demiyor. Böyle bir dünya yok. Bizim takımımız, bizim oyuncularımız. Hep beraber sonuca gitmeliyiz. Bugünden çalışmalara başladık, oyuncu arkadaşlarla konuştuk.

"BÜYÜK BİR DEĞİŞİM VAR, BUNU HERKES GÖRECEK"

Yapıcı eleştirilere de açığız. En büyük eleştiri mental çöküş. Bunu kimsenin söylemesine gerek yok, görüyoruz zaten. Yeni hocayla beklentiler inanılmaz büyüdü ama beklentiler bugünden yarına karşılanamaz. Konsantrasyonumuz ve çalışmalarımız o kadar yoğun geçti ki gelecek günlerde ve aylarda bunu hissedeceksiniz. Büyük bir değişim oluyor.

"YENİ BİR AĞ KURUYORUZ"

Yeni sistem 6 ay önce başladı. Hoca eğitim tüzüğümüzün içeriğini değiştirdik. Eğitmen hocalarımızı güncelledik. Yolun daha başındayız. İlk adımları atıyoruz. Genç milli takımlarımızla, hocalarımız ve oyuncularımızla bir ağ kuracağız. Bu ağda bütün bilgiler olacak. Türkiye'de ve yurt dışındaki genç arkadaşlarımızla temas halinde olacağız. Hepsiyle görüşeceğiz. Gerekirse aileleriyle görüşeceğiz. Aile de önemli bu konuda. İyi oyuncu olabilirler ama iyi karakter de olmalı. Biz bunu da önemsiyoruz.

"FERDİ KADIOĞLU BİLE BUNA DAHİL"