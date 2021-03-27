Norveç - Türkiye! İlk 11'ler belli oldu

27 Mart 2021 Cumartesi - 18:46
Dünya Kupası elemelerine müthiş bir başlangıç yapan A Milli Takım, ikinci maçında Norveç deplasmanına çıkıyor.
Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Norveç: Jarstein, Ryerson, Ajer, Gregersen, Meling, Midtsjo, Odegaard, Elyounoussi, Berg, Sörloth, Haaland.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan
, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman
, Burak Yılmaz
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