Novak'tan Corona virüs açıklaması!

Milli takımda Corona virüse yakalandığı iddia edilen Filip Novak "testim negatif ve yarın İskoçya'ya maç için seyahat ediyoruz" açıklamasında bulundu.

13 Ekim 2020 Salı - 7:12
İLGİLİ HABERLER
Sadece Türkiye değil Avrupa da onu konuşuyor Fenerbahçe'de 40 milyon liralık kangren! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe'deki ayrılık resmen açıklandı Süper Lig devinin kapısından döndü

Çekya Milli Takımı'nda 3 koronavirüs vakasına rastlandığının açıklanmasının ardından durumu merak edilen Fenerbahçe'nin sol beki Filip Novak'tan açıklama geldi.
 
30 yaşındaki oyuncu, İsrail'e götürülmemesinin nedeninin koronavirüs olmadığını belirtirken, "Öncelikle belirtmek isterim ki, geçmiş 2-3 günde birkaç yanlış anlaşılma oldu. Ben çok iyiyim. Koronavirüs testim negatif ve yarın İskoçya'ya maç için seyahat ediyoruz. Merak edip soran herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
 
Çek Cumhuriyeti'nde 23 kişilik aday kadro açıklanırken, 5 oyuncu İsrail maçı kadrosunda alınmadı.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: filip novak koronavirüs
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası
Şansal Büyüka: Şansal Büyüka: "Şenol Güneş, elindeki futbolcuyu parlatmasını biliyor" Altay Bayındır Erol Bulut'a 'tokat' olayını anlattıAltay Bayındır Erol Bulut'a 'tokat' olayını anlattı Erol Bulut'tan Ömer Faruk Beyaz itirafı!Erol Bulut'tan Ömer Faruk Beyaz itirafı!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.