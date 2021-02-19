Nuno Tavares'in Galatasaray paylaşımı ortalığı yıktı

Benfica'da forma giyen 21 yaşındaki sol bek Nono Tavares'in sosyal medya hesabından Galatasaray paylaşımı yapması dikkat çekti...

19 Şubat 2021 Cuma - 8:35
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Benfica forması giyen 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Nuno Tavares'in, Instagram hikayesinden yaptığı bir paylaşım ülkede gündem oldu. Genç oyuncunun sosyal medya hesabına bakanlar, "Yakında Galatasaray" yazan ve transferi ima eden yazıyı görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.
 
Takımda teknik direktör Jorge Jesus'un en güvendiği isimlerin başında gelen Tavares'in bu paylaşımı sonrası çok geçmeden oyuncunun hesabının hacklendiği açıklandı. Kısa süre sonra da oyuncunun Instagram profili silindi.

 
Kariyerine Sporting altyapısında başlayan Nuno Tavares, 2017'de Benfica altyapısına geçti. 2019'da ise A takıma yükseldi. 21 yaşındaki Tavares bu sezon Benfica formasıyla toplam 18 karşılaşmada görev alırken 3 de asist yaptı. Portekizli futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

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Etiketler: nuno tavares galatasaray
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