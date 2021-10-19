Nuri Şahin futbolu bıraktığını resmen açıkladı!

Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından futbol sorumluluğu görevine getirilen Nuri Şahin, futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

AA 19 Ekim 2021 Salı - 0:05
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Nuri Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küçücük bir çocukken, bu oyunun mücadelesi, sevinci, heyecanı, üzüntüsü, başarısı, başarısızlığı ve daha birçok şeyine aşık olduğunu belirtti.

Kendisini en iyi futbolla ifade ettiğini ve en mutlu hissettiği yerin saha olduğunu aktaran 33 yaşındaki Nuri Şahin, şunları kaydetti:

"Bu hayata dair neyim varsa o yeşil saha ve o meşin yuvarlak verdi bana. Tutkuyla bağlandığı şey bir insanın hayatına ne kadar dokunabilirse, futbol benim hayatıma o kadar dokundu, tüm muhteşemliğiyle. Bugüne kadar yaşadığım her şey için minnettarım. Artık kariyerime futbol sorumlusu olarak devam etme zamanı. Saha içinde tecrübe ettiğim, araştırıp biriktirdiğim, birlikte çalıştığım hocalarımdan öğrendiğim tüm bilgileri artık ortaya koyma vakti. Fraport TAV Antalyaspor'da bana bu şansı veren başkanımıza ve tüm yönetimimize çok teşekkür ederim."

Bugüne kadar formasını giydiği tüm kulüplere ve yöneticilerine, bilgilerini, tecrübelerini paylaşan teknik direktörlerine, kendisini destekleyen taraftara, ailesine, eşine, çocuklarına ve ekibine teşekkür eden Nuri Şahin, "Bilsinler ki futbola ilk başladığım günkü heyecanı duyuyorum. Bilsinler ki futbolu sevmeye ve onu güzelleştirmeye devam edeceğim, ilk günkü tutkumla." ifadelerini kullandı.

 

 

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Etiketler: Nuri Şahin Fraport TAV Antalyaspor kariyerini noktaladı Ersun Yanal
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