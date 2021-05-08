Nwakaeme 12 maç sonra gol attı Trabzonspor puanını 67 yaptı

Trabzonspor, 12. dakikada Anthony Nwakaeme'nin golüyle öne geçti. 32 yaşındaki yıldız oyuncu, 12 maç sonrası fileleri havalandırdı.

15. dakikada Djaniny'nin fileleri havalandırdığı pozisyonun öncesinde ise VAR uyarısıyla ofsayt tespit edildi.

Trabzonspor, 50. dakikada Abd ülkadir Ömür ile ikinci golü buldu. Genç yetenek, ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçından sonra tekrar golle buluştu.

Antalyaspor'un tek golü ise 67. dakikada Amilton'dan geldi.

Namağlup serisini 10 maça çıkaran Trabzonspor, puanını 67'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Antalyaspor, 43 puanda kaldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Konyaspor 'a konuk olacak. Antalyaspor ise gelecek haftayı BAY geçip ardından Konyaspor'u konuk edecek.

TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 40. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Göztepe maçından farklı olarak sakatlığı bulunan Vitor Hugo'nun yerine Hüseyin Türkmen'e, Majid Hosseini'nin yerine Edgar'a, cezalı Berat Özdemir'in yerine ise Abdülkadir Ömür'e görev verdi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR, 18 MAÇ SONRA 11'DE

Son olarak Süper Lig'in 20. haftasında, sakatlandığı İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan ve 35. haftadaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasıyla sahalara dönen Abdülkadir Ömür, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasıyla 18 maç sonra ilk 11'de görev yaptı.

Bordo-mavili ekipte iyileşen Yunus Mallı da Antalyaspor maçıyla 4 hafta sonra takımdaki yerini aldı.

ANTALYASPOR'DA 2 ÖNEMLİ EKSİK