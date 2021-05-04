Nwakaeme'ye bir haller oldu! 14 maçtır suskun

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de gol yollarındaki en suskun dönemini yaşıyor.

Süper Lig'de 6 gol kaydeden Nijeryalı yıldız 7 kez de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu toplamda 13 gole doğrudan katkıda bulundu. Bu arada Trabzonspor bu sezon Nwakaeme'nin gol attığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 12 puan topladı.