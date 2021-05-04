Nwakaeme'ye bir haller oldu! 14 maçtır suskun

04 Mayıs 2021 Salı - 8:42
Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de gol yollarındaki en suskun dönemini yaşıyor.
Üç sezon önce İsrail
'in Hapoel Beer Sheva takımından 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen yeteneli futbolcu, 3 sezonda 106 resmi karşılaşmaya çıkıp, rakip fileleri 31 kez havalandırdı. Nwakaeme, 2018-2019 sezonunda 31 karşılaşmada 11, 2019-2020 sezonunda 43 maçta 14, bu sezon ise 32 müsabakada 6 gol kaydetmeyi başardı.
Son üç sezonda Trabzonspor
'a çok önemli katkılar sağlayan ve performansıyla büyük alkış toplayan deneyimli oyuncu, bu sezon ise ligde 14 haftadır gol atma başarısı gösteremiyor. En son ligin 24. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri karşılaşmada bir gol kaydeden Nwakaeme, 8 Şubat'taki bu karşılaşmanın ardından sessiz kaldı.
Süper Lig'de 6 gol kaydeden Nijeryalı yıldız 7 kez de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu toplamda 13 gole doğrudan katkıda bulundu. Bu arada Trabzonspor bu sezon Nwakaeme'nin gol attığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 12 puan topladı.