O belgeler ve sözleşmeler bir hesaplaşmanın ürünü

Herkes birbirine soruyor, “ Ne oluyor? Bu evraklar nasıl ortaya çıkar?” diye. Sarı kırmızılı kulübün üç yeni oyun cusu, üç ayrı belge, Türkiye’nin güvenilir ve gazetecilikleri ile kendini ispatlamış üç meslektaşımıza ulaştı. Sevgili ağabeylerim Tahir Kum, Atilla Türker ve Mehmet Ayan’a...

Tahir Kum dünkü köşesinde belge ile birlikte nasıl servis edildiğini de yazdı. Emre Kılınç’ın menajeri William D’Avilla’ya ödenen komisyon ve sözleşme detayları ile beraber, belgelerin nasıl eline ulaştığını. Belgenin ‘+39’ ile başlayan bir İtalya telefonundan, WhatsApp üzerinden gönderildiğini de ifade etti.

GALATASARAY'IN KENDİ İÇİNDEN ÇIKIYOR

Açıkça yazayım; İtalya numarası kaynağın gizlenmesi için kullanılan bir paravan. Bu belgeler Galatasaray Kulübü’nden İtalya’ya, oradan da Türkiye’ye gönderiliyor. Daha açık yazayım; Galatasaray’ın kendi içinden, kulübün kalbinden çıkıyor bu belgeler.

Çünkü sözleşmeler daha TFF’ye imzaya gitmeden, yani daha Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz son imzayı atmadan sözleşme İtalya’ya gönderilmiş bile. Burada asıl soru “Kim gönderdi?” değil, “Kim hangi amaçla gönderdi?” olmalı. Bunun altını çizdim çünkü belge TFF’den değil, Galatasaray’ın kalbinden sızıyorsa, oyun büyük demektir. Sevgili Tahir Kum’un dünkü yazısının başlığında yer alan “Hedef Galatasaray mı, D’Avila mı?” sorusuna buradan yanıt vereyim: “Hedefte Galatasaray var. Menajer kimsenin umurunda değil.” Bir kaç gün bekleyelim, sular durulunca ya da dalgalanınca daha ayrıntılı bilgi de paylaşırız. (Ali Naci Küçük/Sporarena)