O oyuncusunu özel olarak kutladı!

Sergen Yalçın, sahada gösterdiği performansla ayakta alkışlanan Rosier'i özel olarak tebrik etti.

06 Aralık 2020 Pazar - 10:54 | Son Güncelleme : 06 12 2020 - 10:57
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Fenerbahçe derbisinin en başarılı isimlerinden biri olan Valentin Rosier, Kasımpaşa maçındaki performansıyla yine tam not aldı. Siyah-beyazlı yönetim, Sporting Lizbon'dan kiralanan 24 yaşındaki Fransız sağ bekin bonservisini almak için derbiden sonra resmen düğmeye basmıştı.
 
Rosier konusunda devre arası transfer limitine göre hareket edecek olan yönetim, Portekiz ekibiyle anlaşma sağlanması halinde yetenekli oyuncunun bonservisini hemen alacak. Aksi halde görüşmeler sezon sonuna kadar devam edecek.
 
Bu arada Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, Kasımpaşa maçından sonra Rosier'i özel olarak kutladığı öğrenildi. Enerjisiyle dikkat çeken Fransız sağ bek, Vincent Aboubakar'a yaptığı güzel asistle de adından söz ettirmişti.
 

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Etiketler: sergen yalçın Rosier
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