O paylaşımdan sonra Fatih Terim Diagne'nin hesabını kesti

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim , Alanyaspor karşısında Mbaye Diagne'yi maç kadrosuna almadı.

Milli forvet Halil Dervişoğlu teknik patron Fatih Terim'in gözüne girerken, Senegalli golcü son maçlarda yedek kulübesinde oturdu.

Diagne dün sosyal medya hesabından "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz" paylaşımında bulunmuştu.