O paylaşımdan sonra Fatih Terim Diagne'nin hesabını kesti

Dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki toplayan Diagne'ye Fatih Terim'den kesik geldi.

19 Eylül 2021 Pazar - 15:12
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor karşısında Mbaye Diagne'yi maç kadrosuna almadı.
 
Milli forvet Halil Dervişoğlu teknik patron Fatih Terim'in gözüne girerken, Senegalli golcü son maçlarda yedek kulübesinde oturdu.
 
Diagne dün sosyal medya hesabından "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz" paylaşımında bulunmuştu.
 
Son olarak Kasımpaşa maçında forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, ligdeki Trabzonspor ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçlarında süre alamadı.

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Etiketler: diagne galatasaray fatih terim
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