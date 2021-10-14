O ülkede skandal aşı kararı! Herkese yasakladı, aşı olacağıma...

FCSB'nin aykırı sahibi Gigi Becali, kulüpte görülen Koronavirüs vakalarının son dönemde ciddi şekilde artmasının ardından bugün yaptığı açıklama ve verdiği kararla şimşekleri üzerine çekti.

Teknik heyet ve futbolcular dahil olmak üzere kulüp bünyesinde çalışan herkes Aşı olmayı yasaklayan Gigi Becali, aldığı bu radikal kararla ülkede gündem oldu. Aşı karşıtı duruşuna kulüp içi yasakları ekleyen Gigi Becali'nin skandal tutumu ve olay yaratan sözleri ülkede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Gigi Becali, kulüpte kimsenin aşı olmasına izin vermeyeceğini söyleyerek, "Eğer masada bir silah ve bir aşı yanyana olsa, aşı olmaktansa silahla vurulmayı tercih ederim. Bu kulüpte aşıya yer yok." ifadelerini kullandı.

"İNSANLARIN AŞI OLMASINI YASAKLAMAK APTALCA"

Gigi Becali'nin yasak kararı ve aşı karşıtı açıklamalarına cevap veren ilk isim, Rumen futbolunun önemli figürlerinden Dinu Gheorghe oldu. Birçok kulüpe başkanlık görevi yürüten Dinu Gheorghe, ProSport'a verdiği röportajda Gigi Becali'yi hedef aldı.

Dinu Gheorghe, "Gigi Becali takımındaki oyuncularının sağlığına ilişkin onların adına karar veremez. Eğer bir futbolcu aşı olmak istiyorsa ona karışamazsınız. Bu konu çok dikkatli bir şekilde ele alınmalı. İnsanların bu lanet olası virüse yakalanmama isteğine ihanet edemezsiniz. İnsanların bu konunun ciddiyetini anlamadığını görüyorum. Gigi Becali'nin yakın zamanda yeni bir açıklama yapmasını umuyorum. Aşı olmak sizi virüsten kesin ve sonsuza dek korumuyor bunu biliyorum ancak elimizde bu virüsle mücadele edebilecek bir ilaç var. Ayrıca aşı olmak yalnızca bizi değil çevremizin de virüs kapmasını önler. İnsanların aşı olmasını yasaklamak son derece aptalca." dedi. (Hürriyet)