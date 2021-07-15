Obradovic, Fenerbahçe Beko'ya rakip oluyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi ev sahipliği yapacağı hazırlık turnuvasında Monaco, UNISC Kazan ve sarı-lacivertli takımın eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in takımı Partizan'la karşı karşıya gelecek.

15 Temmuz 2021 Perşembe - 22:59
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de iki imza birden Antetokounmpo 41 sayı attı durum 2-1'e geldi Devin Booker 31 sayı attı Suns 2-0 yaptı Chris Paul 32 sayı attı Phoenix Suns ilk maçı kazandı F.Bahçeli yönetici Beşiktaş'ın yıldızıyla görüşünce...

Istanball Cup adı verilen turnuvada Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra, Zeljko Obradovic'in görev yaptığı Sırbistan ekibi Partizan, bu sezon Fransa'nın THY Avrupa Ligi'ndeki ikinci temsilcisi olacak Monaco ve Rusya'dan UNICS Kazan yer alacak.
 
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 11-12 Eylül tarihlerinde düzenlenecek turnuva, 24 Nisan'da hayatını kaybeden kongre üyesi, Ankara Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Faruk Türköz anısına düzenlenecek.
 
Başlama saati ve bilet satışları daha sonra açıklanacak turnuvanın programı şöyle:
 
11 Eylül Cumartesi:
Monaco-Partizan
Fenerbahçe Beko-UNICS Kazan
 
12 Eylül Pazar:
Üçüncülük maçı
Final maçı

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'nin hazırlık maçında Pereira'dan sürpriz! Futbolculara... Fenerbahçe'nin hazırlık maçında Pereira'dan sürpriz! Futbolculara...
Transferde son dakika gelişmesi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan peş peşe hamleler... Transferde son dakika gelişmesi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan peş peşe hamleler... Galatasaray mutlu sona ulaştı! 2 transfer 3 yıllık imza!Galatasaray mutlu sona ulaştı! 2 transfer 3 yıllık imza! Galatasaray transferi bitirdi! İki futbolcu artı para...Galatasaray transferi bitirdi! İki futbolcu artı para...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.