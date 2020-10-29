Ocak'a kalmasın bu son teklif

Beşiktaş Kulübü sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz'e 9 milyon TL önerdi.

29 Ekim 2020 Perşembe - 9:05 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 9:09
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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenileme çalışmaları sürüyor.
 
Başkan Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ'ın yürüttüğü pazarlıkların ocak ayına kadar tamamlanarak anlaşma sağlanması talimatını verdi. Yönetim, siyahbeyazlı formayla üçüncü sezonunu geçiren 24 yaşındaki milli futbolcuya 350 bin euro olan maaşını Türk lirasına çevirecek şekilde yaklaşık 9 milyon TL önerdi.
 
Kulübün içinde bulunduğu şartlar gereği belirlenen rakamı aşmak istemeyen Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncuya başarı bonusu içeriği de sundu. Avrupa'ya gitme hayali olan Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş'taki geleceği, önümüzdeki üç aylık süreçte netlik kazanacak.
 
KARTAL'DAN ANLAMLI KAMPANYA
 
Beşiktaş ile BJK-Kabataş Vakfı, "Azerbaycanlı Çocuklarımız Üşümesin, Oyun da Oynayabilsinler" sloganı ile kampanya başlattı. Kampanya kapsamında 12 Kasım'a kadar toplanacak oyuncak, atkı ve bereler, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na teslim edilecek.
 

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Etiketler: dorukhan toköz beşiktaş
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