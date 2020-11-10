Ödül de var ceza da! İşte hedeflenen puan

Süper Lig'de oynadığı 7 maçta topladığı 10 puanla 11'inci sırada yer alan Beşiktaş 'ta gözler, milli maç arasından sonra oynanacak 4 kritik karşılaşmaya çevrilmiş durumda. Öyle ki Milli takım dönüşünde Kara Kartal'ı oldukça zorlu bir viraj bekliyor. Siyah-beyazlılar 4 haftada sırasıyla Başakşehir , Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanya spor'la oynayacak. Sadece Alanya deplasmanı için İstanbul dışına çıkacak.

"EN AZ 10 PUAN ALMALIYIZ"



Dört haftalık bu periyotta alınacak puanların kendileri için hayati önem taşıdığını oyuncularına anlatan Sergen Yalçın, tüm planlarını en az 10 puan almak üzerine kurdu. Fenerbahçe, Başakşehir ve Alanyaspor maçlarından en fazla bir beraberlik alma istihdamları olduğunu oyuncularına anlatan Yalçın; arka arkaya Başakşehir ve F.Bahçe'yi yenmeleri durumunda 4'te 4 yapacaklarına da inanmalarını istedi.

ÖDÜL DE VAR CEZA DA



Beşiktaş'ta pek çok kişinin kaderi, önümüzdeki 4 haftada alınacak skorlara bağlı olacak. Bu yüzden yönetim de kesenin ağzını açtı ve futbolculara 4 haftalık prim sözü verdi. Daha önceki yılların aksine bu 4 maç için bir de ceza çizelgesi hazırladı. İşte o çizelge:

4 maçta alınacak 12 puan için 50 bin dolar bonus.

4 maçta alınacak 10 puan için 40 bin dolar bonus.

4 maçta alınacak 9 puan için 25 bin dolar bonus.

4 maçta 5 puanın altına düşülmesi durumunda 25 bin dolar ceza.

4 maçta 3 puanın altına düşülmesi durumunda 50 bin dolar ceza

NELER OLABİLİR?



Beşiktaş camiasının büyük çoğunluğu, üst üste oynanacak 4 zorlu karşılaşmadan alınacak sonuçlara göre son durumun netlik kazanacağına inanıyor.

12 PUAN: Şampiyonluk yarışının içine sokar, takımın üzerindeki kara bulutlar dağılır.

10 PUAN: Keyifleri yerine getirir, camia içindeki çatlak sesler kesilir.

6-9 PUAN: Bazı oyuncuların kadro dışı kalmaları gündeme gelir.

5 PUAN ALTI: Kötü gidişattan sorumlu herkesin 'cezasının kesilmesi' sesleri artar.

(Fotomac)

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