Oğulcan Çağlayan 4 yıllığına Galatasaray'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz ay anlaşmaya vardığı Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

11 Ağustos 2020 Salı - 15:17 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 15:20
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Galatasaray kulübü genç futbolcu ile tam 4 yıllık sözleşme imzaladı. Oğulcan Çağlayan ile 2024 yılına kadar anlaşan Galatasaray önce bu transferi açıklayacak.
 
Yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak olan Galatasaray kulübü yeni transferlerini iki gün boyunca yapacağı açıklamalar ile resmen duyuracak. Sarı kırmızılılar ilk olarak Oğulcan Çağlayan'ın transferi için KAP bildirimi yayınlayacak.
 
Sarı kırmızılı kulübün daha sonra Emre Kılınç'ın transferini Kap'a bildirmesi bekleniyor.
 
İstanbul'da bulunan ve sağlık kontrolüne giren iki futbolcu ile birlikte Kerem Aktürkoğlu da Galatasaray'ın yarınki antrenmanına katılacak.
 
 
 

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Etiketler: Galatasaray Oğulcan Çağlayan
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