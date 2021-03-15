Oğulcan Çağlayan eskisinden daha güçlü geliyor

15 Mart 2021 Pazartesi - 11:05
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Oğulcan Çağlayan 11 maçtır formasından uzak kaldı.
İlk 5 sınavda sakatlığı, sonrasındaki 3 karşılaşmada cezası ve son 3 maçta da Terim'in tercihi nedeniyle 21 kişilik kadroda yer almayan genç oyuncu sırasını bekliyor.
Yeniden hocasının gözüne girmek adına idmanlarda büyük efor harcayan Oğulcan kadro rekabetinde öne geçmeyi hedefliyor.
TERİM: "GÜZEL ŞEYLER DÜŞÜNÜYORUM"
Fatih Terim'in Kayserispor
maçı öncesi, "Oğulcan'ın 4 senelik mukavelesi var. Uzun süre bizde olacak bir oyuncu. Onla ilgili güzel şeyler düşünüyorum." ifadelerini kullandı.