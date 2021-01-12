Oğulcan gerçeğini açıkladı! '5 yıldır...'

Kayseri Erciyesspor 'un eski başkanı Ziya Eren 'in sahibi olduğu 2.Lig ekibi Crawley Town, FA Cup'ta Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds United'ı eleyerek büyük bir sürprize imza attı. Ziya Eren, Kayseri Erciyesspor'da başkanlık yaptığı dönemde de benzer bir başarı yakalamıştı. Ziya Eren; Crawley Town'da hedefleri, Kayseri Erciyesspor 'dan ayrılık süreci ve gündeme dair birçok açıklama yaptı.

Kayserispor'dan 3 kez başkanlık teklifi aldığını açıklayan Eren, 2016'da Oğulcan Çağlayan'ın Kayseri Erciyesspor'dan Çaykur Rizespor 'a transferindeki 1 milyon 200 bin Euro'nun hâlâ ödenmediğini söyledi.

"Bizim için gurur kaynağı"

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Ziya Eren, "6 yıl önce yoğun bir araştırma sürecinin ardından Crawley Town takımını satın aldık. İlk 10 senede hedefimizi Championship olarak belirledik. Bir anda her şeyi yapmak mümkün olmuyor. Yoğun bir araştırma sürecinin ardından iyi bir yapılanmaya gittik. Şu anda kulübümüzde 113 kişi çalışıyor. Türkiye'de uzun yıllar kulüp yöneticiliği yaptım. Türkiye'de her hocayı gönderirken tazminat ödedim fakat futbol yöneticiliğimde ilk kez Crawley Town'da Harry Kewell'in satışından ücret kazandım. Olaylar yurt dışında çok çok farklı. Leeds United maçını konuşacak olursam bizim için ayrı bir gurur kaynağı, Türk olarak İngiltere 'de bunu başarmak benim için parayla satın alınamayacak bir başarı." dedi.

"Türkiye'de yapılmayacak tek iş..."

'Türkiye'de bir kulübe yatırım yapacak mısınız?' sorusuna Eren, "Kesinlikle büyük konuşmak istemiyorum. Fakat şu anda Türkiye'de yapılmayacak tek iş kulüp başkanlığı diyebilirim. Ne zamanki kulüpler dernek statüsünden şirket statüsüne geçerse bu konu düşünülebilir. Şirketleşen takımların başarılı olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Türkiye'de akşamdan sabaha kulüp başkanı olabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman da kulüp başkanlığını bırakabiliyorsunuz. Türkiye'de dernek statüsünde yönetilen kulüplerin maliyeti 2 katı, yurt dışında tüm kulüpler şirket. Türkiye'de batan kulüp yok. Türkiye'de spor yasası çıkmadığı müddetçe bu iş yapılamaz! Bu yasa da çıkmaz. Türkiye'de bir iş yapılırken kulüplerin adı kullanılıyor. Türkiye'de şirketleşen bir takım almak istiyorum. Kayserispor 'dan 3 kez başkanlık için teklif aldım. Asla düşünmedim. O kadar büyük bir borç var. Ben bu borcun sebeplerini gözlemleyemedim. Ben 'ün' peşinde değilim. Benim şöhrete ihtiyacım yok ki, ben 'un' peşindeyim. 'Un' olursa başarı gelir, isimle başarı gelmez." dedi.

Rizespor bonservis ücretini ödememiş

Ziya Eren, 2016'da Çaykur Rizespor'un Oğulcan Çağlayan'ı transferinde Kayseri Erciyesspor'a 1 milyon 200 bin Euro bonservis ücretini ödemediğini ifade etti.

Eren, "Canım yanıyor. Rizespor hâlâ Oğulcan Çağlayan'ın bonservis ödemesini yapmadı. Türk Ticaret Kanunu'na göre bu ödemenin yapılması gerekiyor. Ortada bir sözleşme var, protokol var fakat hala bu bonservis ücreti tahsil edilmedi. Rizespor kendine göre alacağını takip etmekte haklı ama Rizespor hâlâ bize borcunu ödemedi. 5 yıldır biz alacağımızı alamadık, Rizespor alacaklarına gösterdiği hassasiyeti umarım borcunu ödemekte de gösterir." açıklamasını yaptı.

Oğulcan Çağlayan, 2016 - 2017 sezonu yaz transfer döneminde 1 milyon 200 bin Euro bonservis ücreti karşılığında dönemin 1. Lig takımı Erciyesspor'dan Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a transfer olmuştu.