Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesi feshediliyor! Yeni takımı bile...

Sözleşmesi feshedilecek olan Oğuzhan Özyakup'un Sivasspor'a transfer olacağı öğrenildi.

07 Eylül 2021 Salı - 10:38
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FEDA’yı da CEFA’yı da SEFA’yı da gören isimlerden Oğuzhan Özyakup. 2012’de siyah beyazlı kulübe gelen ve kısa bir Feyenoord macerası dışında Kartal yuvasında olan orta saha oyuncusu şu sıralar belirsizlik içerisinde.
 
Sebebi de yeni sezondaki durumu. Beşiktaş ile bir yıllık daha mukavelesi bulunan Özyakup takımda kalacak mı gidecek mi? Yeni takviyelerle birlikte forma şansı azalan ve zaten geçtiğimiz dönemlerde de istikrarsız bir gidişatı bulunan Oğuzhan tekliflere açık. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Transferin bitmesine sayılı günler kala şu ana kadar Süper Lig’den bir tek Demir Grup Sivasspor’un talip olduğu siyah beyazlı oyuncu da kararını vermiş değil.
 
Güncel piyasa değeri 1,8 milyon avro olan orta sahanın durumunun bugün yarın netlik kazanması bekleniyor. Bir dönem Beşiktaş’taki performansıyla A Millî Takım’a da yükselen Oğuzhan Özyakup şimdilerde o günlerini de arar oldu. Yönetim oyuncunun yıllık maliyetinden kurtulmak adına Oğuzhan ile yollarını ayırabilir.

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Etiketler: oğuzhan özyakup beşiktaş sivasspor
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