Okaka fırtınası! 6 maç 6 gol

Başakşehir'in tecrübeli forveti Okaka'nın 6 maçta 6 gol atması parmak ısırttı.

17 Ekim 2021 Pazar - 10:11
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Beşiktaş karşısında 3-2’lik galibiyet alarak ligde hem rahatlayan hem de moral kazanan Medipol Başakşehir’de golcü futbolcu Stefano Okaka dikkat çekiyor.
 
Siyah-beyazlılara karşı attığı 2 golle galibiyette büyük rol oynayan tecrübeli forvet, yakaladığı istatistikle göz dolduruyor. 8 Eylül’de transferin son gününde kadroya katılan Okaka, eski teknik patron Aykut Kocaman tarafından özellikle kadroya katılmak istenmişti.
 
32 yaşındaki oyuncu da geldiği günden itibaren 6 lig maçında 6 gol kaydetti. Fenerbahçe önünde alınan 2-0’lık galibiyette ilk golünü atan Nijerya asıllı İtalyan yıldız, 3-0’lık Çaykur Rizespor maçında da hat-trick yapmıştı. Son olarak Beşiktaş önünde 2 kez ağları sarsan Okaka, gol krallığı listesinde de zirveye çıktı. (Skorer)

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Etiketler: okaka başakşehir
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